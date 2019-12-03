İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde "Torbacı" olarak adlandırılan iki uyuşturucu satıcısının araçla dolaşarak uyuşturucu madde satışı yaptıklarını tespit eden İstanbul Polisi, söz konusu araca operasyon düzenledi. Araç, saat 21.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde seyir halindeyken önü kesilerek durduruldu. Danyal T. (30) ve Şafak D. (36) isimli iki şüpheli, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şok operasyonda böyle yakalandılar

TUTUKLANDI

Operasyon anları, aracın önünün kesildiği ve şüphelilerin yakalandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine böyle yansıdı. Yapılan aramalarda üç parça halinde toplamda 11.6 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira nakit para ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Şafak D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.