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ortasında darp edilen kadın kocasının evine geri döndü

Çocuklarını almak için İstanbul'dan Gaziantep'e gelen Büşra Ç. çocuklarını görünce kocasının evinde kalmaya karar verdi

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 16:41
Sokak ortasında darp edilen kadın kocasının evine geri döndü

Gaziantep'te ortasında kocası tarafından darp edilen Büşra Ç. çocuklarını görünce kocasının evinde kalmaya karar verdi.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda Büşra Ç. sokak ortasında kocası E.Ç tarafından darp edilmiş, cep telefonu ile görüntülenen olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gitmişti. Olay sonrasında ise ifadesi alınan E.Ç., önce serbest bırakılmış, bir süre sonra tekrar gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Kocasının tutuklanmasının ardından Büşra Ç. günlerdir uzak kaldığı çocuklarını almak için otobüsle Gaziantep'e geldi.

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Sokak ortasında darp edilen kadın kocasının evine geri döndü
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