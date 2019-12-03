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Son dakika: 'de bazı seferleri iptal edildi

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, 'de beklenen şiddetli fırtına sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 21:45
Son dakika: Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
Gestaş firmasından yapılan açıklamada çarşamba günü sadece Gökçeada'dan sabah 07.00, Kabatepe'den ise saat 17.00'da sefer yapılacağı açıklandı. Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda; Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 (50-75km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 04.12.2019 Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 17.00'de sefer yapılacaktır. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemle rica olunur."
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Son dakika: Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
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