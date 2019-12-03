Son Dakika Haberi: Alman sismologdan korkutan Marmara depremi uyarısı! ’17 Ağustos’tan büyük olacak’

Geçtiğimiz aylarda İstanbul-Silivri açıklarında yaşanan sarsıntılar vatandaşları olası Marmara depremi ile ilgili tedirgin etmişti. Bu konunun üzerine birçok uzmandan ise açıklamalar gelmişti. Son olarak dünyaca ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı'nda son dakika açıklamalarında bulundu ve uyardı. Bohnhoff, Beklenen Marmara depremini İstanbul'a etkisinin 17 Ağustos depreminden daha fazla olacağı yönünde uyarılarda bulunurken, önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. İşte deprem uzmanının o açıklamaları…

ALMAN DEPREM UZMANI İSTANBULLULARI UYARDI! '17 AĞUSTOS'TAN BÜYÜK OLACAK'

İstanbul Deprem Çalıştayı'nda konuşan Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, tehlikenin her geçen gün arttığını belirtti ve uyardı. İşte uzman ismin o açıklamaları;