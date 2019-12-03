Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Alman sismologdan korkutan Marmara depremi uyarısı! ’17 Ağustos’tan büyük olacak’

Haberi: Alman sismologdan korkutan Marmara depremi uyarısı! ’17 Ağustos’tan büyük olacak’

Dünyaca ünlü Alman uzmanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, olası Marmara depremi ile ilgili korkutan açıklamalarında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı’nda konuşan Alman sismolog beklenen Marmara depreminin İstanbul’a etkisinin 17 Ağustos depreminden daha fazla olacağını söyledi ve İstanbulluları uyardı. İşte Alman deprem uzmanının açıklamaları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 12:10
Son Dakika Haberi: Alman sismologdan korkutan Marmara depremi uyarısı! ’17 Ağustos’tan büyük olacak’

Geçtiğimiz aylarda İstanbul-Silivri açıklarında yaşanan sarsıntılar vatandaşları olası Marmara depremi ile ilgili tedirgin etmişti. Bu konunun üzerine birçok uzmandan ise açıklamalar gelmişti. Son olarak dünyaca ünlü uzmanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı'nda açıklamalarında bulundu ve uyardı. Bohnhoff, Beklenen Marmara depremini İstanbul'a etkisinin 17 Ağustos depreminden daha fazla olacağı yönünde uyarılarda bulunurken, önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. İşte deprem uzmanının o açıklamaları…

ALMAN DEPREM UZMANI İSTANBULLULARI UYARDI! '17 AĞUSTOS'TAN BÜYÜK OLACAK'

İstanbul Deprem Çalıştayı'nda konuşan Alman sismolog Prof. Dr. Marco Bohnhoff, tehlikenin her geçen gün arttığını belirtti ve uyardı. İşte uzman ismin o açıklamaları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Alman sismologdan korkutan Marmara depremi uyarısı! ’17 Ağustos’tan büyük olacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN