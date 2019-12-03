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Son dakika haberi: 'de korkutan ! ve son depremler listesi...

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () son depremler listesine göre 'de son dakika korkutan bir meydana geldi. Yerin 7. kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerdeki il ve ilçelerin yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlar korku ve panik yaşadı. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 21:50
Son dakika haberi: Denizli'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenen ve son depremleri kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre Denizli Tutluca - Bozkurt'ta son dakika korkutan bir deprem meydana geldi. depremin ardından merkez üssüne yakın çevrelerde bulunan il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Denizli'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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