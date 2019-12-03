Son dakika haberi: Denizli'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sürekli olarak güncellenen ve son depremleri kamuoyuna duyuran son depremler listesi verilerine göre Denizli Tutluca - Bozkurt'ta son dakika korkutan bir deprem meydana geldi. depremin ardından merkez üssüne yakın çevrelerde bulunan il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...