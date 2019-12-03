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Son Dakika Haberi: Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç 'den acı haber geldi

'dan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı! , antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 20 yaşındaki genç kız, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken kanlar içerisinde yığıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ceren Özdemir, hayatını kaybetti. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 23:13
Son Dakika Haberi: Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç balerin Ceren Özdemir'den acı haber geldi

'da yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, adeta yürekleri dağladı. 20 yaşındaki genç , antrenmandan çıktıktan sonra Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahalesi'ndeki evine doğru yöneldi. Genç kız, evine gireceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleri neticesinde ağır yaralanan Ceren Özdemir, kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, Ceren Özdemir'e ilk müdahale yapıldı. Genç balerin, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Ceren Özdemir hayatını kaybetti.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: Evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç balerin Ceren Özdemir'den acı haber geldi
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