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Son Dakika Haberi: 'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertiyor! O iddialar sonrasında stüdyo buz kesti

Ekranların reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar, faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yanınında, 11 yıl önce Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan Celalettin Polat olayının üzerine gidildi. 4 çocuk babası adamın sırlar içeren kaybolmasının üzerinden 11 yıl geçmişken; bu yılın Ekim ayında ağabey Sebahattin Polat'a gelen telefon bir anda olayı bambaşka boyuta taşıdı. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı öldüren kişileri açıklarken; kan donduran iddialarda bulundu. Öte yandan, Celalettin Polat olayında son dakika olarak aktarılan tandırda iskelet detayı ise programa damga vurdu. İşte, 3 Aralık 2019 Salı günü Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.12.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 22:17
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertiyor! O iddialar sonrasında stüdyo buz kesti

ATV ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'te her bir detayı adeta kan donduran Celalettin Polat olayının üzerine gidilirken, canlı yayında birçok son dakika gelişmesine yer verildi. Dört çocuk babası Celalettin Polat, bundan 11 yıl önce Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan Cennet Pınar köyünde ortadan kayboldu. Polat'ın sırlar içeren kayboluşu gerek köyünde gerekse ailesi tarafından şaşkınlıkla karşılanırken; 30 Ekim 2019 tarihinde ağabey Sebahattin Polat'a gelen bir telefon olayın bütün seyrini değiştirdi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı kimlerin öldürdüğünü açıkladı. Söyledikleri ise bununla sınırlı kalmadı.

MÜGE ANLI'DAKİ 'TANDIRDA İSKELET' DETAYI ŞOKE ETTİ

Telefondaki şahsın ağabey Sebahattin Polat ile yaptığı konuşmanın detayları Müge Anlı'da aktarılırken; Sebahattin Polat'a söylemiş olduğu tandırdaki iskelet detayı ise programa adeta damga vurdu.

İşte, 3 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertiyor! O iddialar sonrasında stüdyo buz kesti
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