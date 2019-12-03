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? 3 Aralık programı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () programını açıkladı. İSKİ suların neden kesileceğini ve hangi günler arasında olacağı saatleri de duyurdu. Ülkemizdeki su kesintileri işlerin aksamasına sebep oluyor. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. Özellikle metropol şehir İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasındaki kesintiler merak ediliyor. Peki ? 3 Aralık programı sizlerle…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:45
Sular ne zaman gelecek? 3 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

İSKİ su kesintisi programını duyurdu. 3 Aralık'ta İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Hal böyle olunca '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Adalar, Beylikdüzü, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralıklarında kesintiler olacak. Peki Sular ne zaman gelecek? 3 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? SAAT KAÇTA? İSKİ DUYURDU!

İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Heybeli Ada
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:07:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 09:50:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:23:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Talat Paşa Mah,Çağlayan Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:41:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:31:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çanakça Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 10:34:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : İhsaniye Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:18:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:18:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Esentepe Mah,19 Mayıs Mah,Gülbahar Mah,Fulya Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-03 11:41:09.0

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Sular ne zaman gelecek? 3 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
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