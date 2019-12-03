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Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu

’ta yaşayan yüzde 97 bedensel engelli Devran Koçer, Aile, Çalışma ve ’un talimatıyla hayali olan bilgisayara ve akülü aracına kavuştu. Sivas’ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat etmesi ile gündeme gelmişti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.12.2019 16:45
Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu

Sivas'ta öğretmen Sedat Bayiskit, bedensel engelli öğrencisine evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol kat etmesi ile gündeme gelmişti.

ARTIK RAHATÇA GEZEBİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Devran hayali olan, köyünde rahatça gezebileceği akülü aracına kavuştu.

BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİLER

Karabalçık köyüne giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Harun Tan ve Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Devran'a Zümrüt'ün hediyelerini takdim etti. Ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, Devran'a diz üstü bilgisayar hediye etti.

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Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu
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