Uludağ’a tırmanan 2 dağcıdan haber yok

BUGÜN NELER OLDU

ULUDAĞ'DA zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için arama çalışması başlatıldı. İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), önceki akşam araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park etti. Zirve istikametine yürümeye başlayan iki arkadaş, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu. 20 saate yakındır zor şartlar altında aranan 2 dağcının ailelerine "Buraya gidiyoruz" diyerek fotoğraf gönderdikleri ortaya çıktı. Etkili olan kar yağışına rağmen çalışmalar sürüyor.İçişleri Bakanlığı'ndan kaybolan dağcılara ilişkin yapılan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.