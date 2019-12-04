4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! En güzel ve anlamlı Madenciler Günü mesajları ve sözleri!

Emeğin ve alın teriyle çalışan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü bugün kutlanıyor. Yerin kilometrelerce altında çalışan ve gün ışığından uzakta çalışan işçilerimizin günü için en güzel mesajlar araştırılıyor. Hal böyle olunca '' En güzel ve anlamlı Madenciler Günü mesajları ve sözleri'' araştırılmaya başlandı. Ülkemizde maden kaynakları oldukça fazladır. Bununla birlikte yer altında ailelerinden uzak emektar işçilerimizin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu işin üstadı sayılan Santa Barbara'nın mağaraya girdiği gün 4 Aralık'tır bu nedenle 4 Aralık Dünya Madenciler günü olarak kutlanmaktadır. İşte, en güzel ve anlam dolu Dünya Madenciler Günü mesajları!

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlanmaya başlandı. Haberimizde, bugüne özel en güzel mesajları ve sözleri bulabilir, yakın dostlarınıza atabilirsiniz.