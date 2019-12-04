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4 Aralık mesajları! En güzel ve anlamlı ve sözleri!

Bugün 4 Aralık ! Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle bugün kutlanacak. Türkiye, dünyanın en önemli maden yataklarına sahip bir ülke olması nedeniyle madencilik sektörü gelişmiş sanayi kollarından biridir. On binlerce vatandaş ‘’ En güzel ve anlamlı 4 Aralık ve sözleri’’ araştırılmaya başlandı. Her zaman canla başla madenlerde çalışan emekçi işlerimizin günü mesajlarla kutlanmaya başlandı. Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin bugününde en güzel mesajlar ve sözler araştırılıyor. Aralık ayının ilk haftasında kutlanan bugünde yakın dostlarına mesaj atmak isteyenler doğru adresteler. Haberimizde, 4 Aralık ve sözleri!

Giriş Tarihi: 4.12.2019 09:34
4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! En güzel ve anlamlı Madenciler Günü mesajları ve sözleri!

Emeğin ve alın teriyle çalışan madencilerimizin 4 Aralık bugün kutlanıyor. Yerin kilometrelerce altında çalışan ve gün ışığından uzakta çalışan işçilerimizin günü için en güzel mesajlar araştırılıyor. Hal böyle olunca '' En güzel ve anlamlı ve sözleri'' araştırılmaya başlandı. Ülkemizde maden kaynakları oldukça fazladır. Bununla birlikte yer altında ailelerinden uzak emektar işçilerimizin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu işin üstadı sayılan Santa Barbara'nın mağaraya girdiği gün 4 Aralık'tır bu nedenle olarak kutlanmaktadır. İşte, en güzel ve anlam dolu !

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlanmaya başlandı. Haberimizde, bugüne özel en güzel mesajları ve sözleri bulabilir, yakın dostlarınıza atabilirsiniz.

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4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! En güzel ve anlamlı Madenciler Günü mesajları ve sözleri!
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