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'da yarın mi? 'den Ankara için hava durumu uyarısı geldi!

Kış mevsimi yoğun kar yağışı ile Başkentte de etkisini göstermeye başlamasıyla binlerce veli ve öğrenci yarın 'da mi sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. 'den gelen son dakika hava durumu uyarılarının ardından sabah saatlerinde Başkentte beklenen oldu. Ülke genelinde birçok ilde başlayan kar yağışı ile ulaşımda yaşanabilecek problemlere önlem amaçlı eğitime bir süreliğine ara veriliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı? Vali açıklama yaptı mı?

Giriş Tarihi: 4.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 13:54
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den Ankara için hava durumu uyarısı geldi!

Aralık ayının başlarında olduğumuz bu tarihlerde birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken özellikle 'da yarın mi olacak sorusu binlerce öğrenci ve velinin merak konusu haline geldi. Kar yağışının ulaşımda yaşattığı problemlere önlem amaçlı olarak bu durumlarda eğitime bir süreliğine ara verilebiliyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından başkentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Haberimizin devamından Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...

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Ankara'da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den Ankara için hava durumu uyarısı geldi!
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