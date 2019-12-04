Aralık ayının başlarında olduğumuz bu tarihlerde birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken özellikle Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak sorusu binlerce öğrenci ve velinin merak konusu haline geldi. Kar yağışının ulaşımda yaşattığı problemlere önlem amaçlı olarak bu durumlarda eğitime bir süreliğine ara verilebiliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 4 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışı hafif sağanak yağmura bıraktı. 4 -5 Aralık yani yarın Ankara'da kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

ANKARA HAVA DURUMU (4 ARALIK 2019)

Ankara'da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.