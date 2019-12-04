Eski eşi tarafından yüzüne kezzap atılarak öldürülmüştü! Kızına söylediği o sözler ortaya çıktı...

Eski eşinin yüzüne kezzap atan adamın duruşmasında son dakika gelişmesi! Konya'da otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti.

Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla yaşamaya başladı. Haberi alan Bünyamin Bardakçı, geçen mayıs ayında Konya'dan Antalya'ya geldi. Bardakçı, 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek beklemeye başladı. Bünyamin Bardakçı, işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atıp kaçtı.