Bakandan Haluk Bilginer’e EMMY tebriki

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü alan Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay ile İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya geldi. Bilginer'i tebrik eden Ersoy, "Çok önemli bir ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Türkiye'de dizi ve sinemalar çok güzel yer tutuyor. Dünyaya da ihraç ettiğimiz çok önemli ürünümüz bu. Gençler hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir gelecek, ışık görüyorlar. Bu ödülle birlikte onlara çok önemli bir ışık hediye ettiniz" diye konuştu. Bilginer de "Aday olmak yeterince onurdu zaten. Fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti" dedi.