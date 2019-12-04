Batağa saplanan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı alana dönüştü. Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri iki genci kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı. İtfaiye erleri yürümekte zorlanan Emre Yılmaz'ı sırtlarına alarak ambulansa kadar taşıdı.Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri'ni görmek için Alibeyköy Barajı'na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, "Biz Alibeyköy Barajı'na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri'ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık" dedi.