Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Batağa saplanan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı

Batağa saplanan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı

’nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Batağa saplanan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı
Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı alana dönüştü. Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri iki genci kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı. İtfaiye erleri yürümekte zorlanan Emre Yılmaz'ı sırtlarına alarak ambulansa kadar taşıdı.
Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri'ni görmek için Alibeyköy Barajı'na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, "Biz Alibeyköy Barajı'na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri'ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Batağa saplanan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN