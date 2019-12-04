Ceren'in katili 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş! Ceren Özdemir'in katili hakkında şoke eden son dakika gerçeği ortaya çıktı!

Türkiye, evinin önünde vahşice katledilen Ceren Özdemir'e ağlarken; korkunç olaydan son dakika haberleri art arda geliyor. Dün akşam, kurstan çıkarak evine doğru giden Ceren Özdemir, evine gireceği sırada kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Genç kızı öldüren zanlının kimliği ilk olarak belirlenemezken, incelenen görüntüler ve polisin çabaları neticesinde Ceren'i öldürenin Özgür A. isimli bir şahıs olduğu belirlenmişti. Gündüz saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hâle getirilen Özgür A., kendisini yakalamayan çalışan polislerden birisini de bıçaklamıştı. Bu akşam saatlerinde Valilik tarafından yapılan duyuruda ise, katillin cinayeti işlediğini itiraf ettiği açıklandı.

14 YIL ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, edinilen son dakika bilgileri, Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığını ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, zanlının tam bir suç makinesi olduğu da gözler önüne serildi.