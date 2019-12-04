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'in katili 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş! Ceren Özdemir'in katili hakkında şoke eden son dakika gerçeği ortaya çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özdemir cinayeti hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bilindiği gibi, öğrenciliğinin yanı sıra bale dersleri de veren Ceren Özdemir, dün akşam kurstan çıkıp evine gittikten sonra evine gireceği sırada kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Genç kızın vahşi bir şekilde öldürülmesi tüm Ordu'yu teyakkuza geçirirken, katil zanlısı Özgür A. bugün güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı. Akşam saatlerinde Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür A. hakkında ise şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Katil zanlısının 14 yıl önce de bir çocuğu öldürdüğü tespit edildi. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.12.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 18:53
Ceren'in katili 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş! Ceren Özdemir'in katili hakkında şoke eden son dakika gerçeği ortaya çıktı!

Türkiye, evinin önünde vahşice katledilen Özdemir'e ağlarken; korkunç olaydan son dakika haberleri art arda geliyor. Dün akşam, kurstan çıkarak evine doğru giden Ceren Özdemir, evine gireceği sırada kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Genç kızı öldüren zanlının kimliği ilk olarak belirlenemezken, incelenen görüntüler ve polisin çabaları neticesinde Ceren'i öldürenin Özgür A. isimli bir şahıs olduğu belirlenmişti. Gündüz saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hâle getirilen Özgür A., kendisini yakalamayan çalışan polislerden birisini de bıçaklamıştı. Bu akşam saatlerinde Valilik tarafından yapılan duyuruda ise, katillin cinayeti işlediğini itiraf ettiği açıklandı.

14 YIL ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, edinilen son dakika bilgileri, Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığını ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, zanlının tam bir suç makinesi olduğu da gözler önüne serildi.

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Ceren'in katili 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş! Ceren Özdemir'in katili hakkında şoke eden son dakika gerçeği ortaya çıktı!
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