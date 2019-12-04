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Cinayeti kameralar aydınlattı

Muharrem MANĞ Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019
Cinayeti kameralar aydınlattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş, otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş hayatını kaybetti.
Olayın ardından Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş cinayeti üstlendi. Ancak çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, cinayeti Merve Nur Baş'ın amcasının oğlu D.A.'nın işlediğini belirledi. Polis Merve Nur Baş ve D.A.'yı gözaltına aldı. Merve Nur Baş'ın polisteki ilk ifadesinde kavga ettiği eşinin "Bunlar iyi günleriniz. Babanın leşini yere sereceğim" dediğini öne sürdü.
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Cinayeti kameralar aydınlattı
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