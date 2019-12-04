Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet takvimine göre 2020 Ramazan Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?

2020 yılının resmi tatil günleri belli oldu. Yılın ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba, yılbaşı tatili. Tatil günlerini değerlendirerek planlarını yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle dini bayram tatillerini hafta sonu tatilleri ile birleştirip birleştiremeyeceğini araştırıyor. Peki 2020 yılında dini bayramlar hangi günlere denk geliyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 YILI RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılarak oruç ibadetinin yapıldığı ramazan ayına yönelik merak edilenler, 2019'un son günlerinin gelmesiyle birlikte arttı. İşte, Diyanet'in verdiği bilgiler ışığında 2020 Ramazan ayının başlayacağı tarih...

İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre; 2020 yılında 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'da son bulacak. 24 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.