Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017'de evlendiği kocasından şiddet görünce boşanma davası açtı. Eşinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen genç kadın "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi. Tuğba, 2 yıl önce güvenlik görevlisi Rıdvan İnce ile evlendi ve bir oğlu oldu. Ancak genç kadın sürekli olarak eşinden şiddet gördü. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan genç kadın bir süre önce yanına 1.5 yaşındaki oğlunu da alarak Ünye'deki baba evine sığındı. Boşanma davası açan Tuğba, eşinin kendisinden ayrılmak istemediğini ve tehdit ettiğini belirterek, "Şimdiye kadar 3 kez mahkemeye çıktık, boşanmak istediğimi söyledim. Ama o mahkemede 'Karım ve çocuğumu seviyorum' deyip, boşanmak istemiyor. Ancak her buluştuğumuzda bana ve çocuğuma şiddet uyguluyor. En son çocuğu görmesi için buluştuğumuzda kolumdan tutup, darp etti. Ailemi de tehdit ediyor. Bu yüzden bir ara Ordu'yu terk edip, Kütahya'ya halamın yanına gittim. Ancak daha sonra yine Ünye'ye dönmek zorunda kaldım. Şu an Ünye'de gittiğim hiçbir yerde can güvenliğim yok. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.Kendisine yönelik tehdit mesajlarını mahkemeye sunduğunu ve bir süre önce mahkemenin eşine bir ay uzaklaştırma cezası verdiğini belirten genç kadın, "Eniştem, halam, annem ve babama kaç kez şiddet uyguladı, darp etti. Bizim boşanmamızla hiçbir alakaları olmadığı halde onları suçluyor. Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından öldürülen Emine Bulut ya da cinayete kurban giden kadınlar gibi ölmek istemiyorum" diye konuştu.