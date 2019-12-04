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, Afyon ve 'da yarın okullar tatil mi olacak? 5 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Üç ilimizde de etkisini gösteren kar yağışı öğrenci ve velirlerinin aklına , Afyon ve 'da yarın okullar tatil mi? Sorusunu getirdi. birçok il için son dakika uyarısı yapmıştı. genelinde havaların soğuması ve özellikle bugün birçok ilde yağışların artmasıyla ulaşımda yaşanan problemler nedeniyle gözler valiliğe çevrildi. Peki, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 4.12.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 17:20
Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi olacak? 5 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

, Afyon ve 'da yarın okullar tatil mi? Sorusu araştırılmaya devam ediyor. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından gün içerisinde etkisini gösteren kar yağışı ile birçok ilde öğrenci ve velilerin merakla yapılacak olan valilik açıklamasını beklemesine neden oldu. Peki, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? ESKİŞEHİR, AFYON, KÜTAHYA

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı yarın da etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Peki, yarın yani 5 Aralık Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da okullar tatil mi olacak? Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da yarın okullar tatil mi olacak? 5 Aralık Perşembe okullar tatil mi?
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