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Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift evlerinden atıldı

'nın Kozan ilçesinde yaşayan yaşlı karı koca, oğullarının çektiği ve ödemediği kredi borcundan dolayı evleri icra yoluyla alınarak polis tarafından evden çıkarıldı. Annesine imzalattırdığı belge ile kredi çekti, ödemediği krediden dolayı yaşlı anne babasının evi icra yoluyla ellerinden alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 12:27
Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift evlerinden atıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan yaşlı karı koca, oğullarının çektiği ve ödemediği kredi borcundan dolayı evleri icra yoluyla alınarak polis tarafından evden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nuh Güngör annesi Emine Güngör'e (70) bazı evraklar imzalattı. Ardından da oğluyla bankaya giden Emine Güngör kredi çektiğini sonradan anladı. Aradan bir süre geçtikten sonra Nuh Güngör annesi adına çektiği kredi borcunu ödeyemedi. Krediyi veren banka Emine Güngör'e ödeme ihtarları gönderdi. Buna rağmen borcunu ödeyemeyen Nuh Güngör'ün annesi Emine Güngör hakkında banka icra işlemi başlattı.
Sabah uyandıklarında kapılarında polis ve icra memurlarını gören 75 yaşındaki Binyamin Güngör ve 70 yaşındaki Emine Güngör çaresizce evlerinden çıktı. İcra memurlarının el koyduğu ev, yaşlı karı koca dışarı çıktıktan sonra polis tarafından mühürlendi. Anne Emine Güngör, "Oğlum götürdü nereye gittiğimi de bilmiyorum imza attım. Bir memur geldi evini ipotek yapacağım dedi. İmza attım. Çocuğum parayı hiç ödememiş. Şimdi geldiler evi boşaltacaksın dediler. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bizim gidecek yerimiz yok, aylığım yok hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

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Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift evlerinden atıldı
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