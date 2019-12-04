Gala Modern yine iyiliğe açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Modern, her yıl dünyanın en önemli sanat merkezlerinde sergiler düzenleyen sanatçıların çalışmalarını içeren Gala Modern'in 10'uncu yılını kutluyor. 2009'dan itibaren her yıl düzenlenen Gala Modern'den sağlanan gelirle bugüne kadar 553 bin çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi verildi. Etkinlik 14 Aralık'ta Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşecek. Bu yıl Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt, Jerome Zonder'in bağışladıkları yapıtlar satışa sunulacak. KÜLTÜR SANAT