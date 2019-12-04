Hac kaydı nasıl yapılır, kayıtlar ne zaman bitiyor? 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için süreç, 11 Kasım itibarıyla başladı. Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler ışığında 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek olan kayıt sürecinin ardından hacı adayları arasında kura çekimi yapılacak. Adaylar bir yandan "Hac kaydı için son tarih ne zaman?" "Kayıt nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtını araştırırken diğer yandan Hac kura sonuçlarının ne zaman belli olacağını da merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

HAC ÖNKAYIT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgilendirmede yer alan detaylara göre 2020 yılı hac önkayıt başvuru ücreti 25 TL olarak belirlendi. Kuradan vazgeçen ya da kura sonucu açıklandığında kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların ücretleri geri ödenmeyecek.

ÖN KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

İnternet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bankalar şöyle; Albaraka, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım.

HA KURASI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz yıllarda kuraya katılan ve başvurusu sonucunda kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların ön kayıtları yani kayıt yenileme işlemleri Diyanet tarafından otomatik olarak yapılacak.

2020 HAC KONTENJANI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2020 yılında hac protokolü ile bu yıl hac kontenjanlarımızı 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430 kişi olarak güncelledik" denildi.

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kutsal topraklara dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının kurası bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

2020 YILINDA HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK?

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.