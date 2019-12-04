SON DAKİKA HABER: Şule Çet davasında mahkeme kararını açıkladı! Şule Çetin ölümü...

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesi ile ilgili iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme tarafından, Şule Çet'in davasında Çağatay Aksu hakkında müebbet, Berk Akand hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar, Berk Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.

Şule Çet davasında karar açıklandı! İşte Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cinayet ve tecavüz suçlarından aldığı cezalar...

İşte dava ile ilgili bilgiler ve sanıklara verilen cezaların ayrıntıları...