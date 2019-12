Kartal’da çöken binada kızını kaybeden Güler Yılmaz, 301 gün sonra aynı yerde

Kartal'da 6 Şubat 2019'da apartmanın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz altında kalan Güler Yılmaz 6 saat sonra kurtarılırken, kızı Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine 3 gün sonra ulaşılmıştı. Güler Yılmaz, facia gibi olaydan 301 gün sonra çöken binanın olduğu yere gitti. Çöken ve yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaları gören anne Güler Yılmaz, burada oturmayacağını belirterek, "Kızıma mezar olan yerde oturmak istemiyorum. Ben buraya dışarıdan geçerken de bakamıyorum" dedi. Öte yandan yapılan yeni binalarda gelinen son durum havadan görüntülendi.



Kartal'da 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetmiş, olay günlerce ülke gündeminde geniş yer tutmuştu. Bina sakinlerinden biri olan Güler Yılmaz da evde kızı Şevval Yılmaz ile bulunduğu sırada o dehşet verici olayı yaşamış ve kızıyla beraber enkaz altında kalmıştı. Güler Yılmaz enkaz altından 6 saat sonra yaralı halde kurtarılırken, Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine 3 gün sonra ulaşılmıştı. Kızlarını kaybeden acılı anne ile baba, facia gibi olaydan 301 gün sonra çöken binanın olduğu yere gittiler. Yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaları gören anne Güler Yılmaz, yeni yapılan binada oturamayacağını, buradan her geçişinde o anları hatırladığını belirtti.



"HİÇBİR ŞEY ONU GETİREMEZ"

Güler Yılmaz, "Ne söyleyebilirim ki? Hep üzüntü, ağlamak. 22 yaşında, bütün hayalleri yarım kalmış kızımı kaybettim. En büyük acımız bu. Ayağımda kırık var şu anda fizik tedavi görüyorum. O geçer ama kızımın acısı, hiçbir şey onu geri getiremez. Suçlular kimse kesinlikle cezasını çekmesini istiyorum. Sonuna kadar da bunun mücadelesini vereceğim" dedi.



"İSTANBUL'DA BEKLENEN BÜYÜK DEPREM OLUYOR SANDIM"

Binanın çökme anını anlatan Güler Yılmaz, "Kızımla ikimiz ayrı yerlerdeydik. Birden tavandan taşlar başımdan aşağı yağmaya başladı. Kızıma da Şevval diye seslendim. Ben İstanbul'da beklenen büyük deprem oluyor sandım. Kızım da kaçmaya başladı. Muhtemelen koridorda yakalandı. Göçük altında ne hissedebilirim ki ? O anda ölüyorum sandım. Kelime-i şehadet getirdim. İnancımı kaybetmedim. Hep seslendim. Seslenmeseydim zaten şu an burada olmazdım. Elime ufak bir taş parçası geçti. Onunla sesler çıkardım, 'kızım da ben de ölmedik burada yaşıyoruz, bizi kurtarın' diye" şeklinde konuştu.



Ayrıca Güler Yılmaz, "Ben 6 saat kaldım. Kızım 3 günün sonunda çıkarıldı. Tabii ki benim bundan haberim yok. Ben 20 gün hastanede yattım ve kızımın ölümü psikologlar eşliğinde söylendi bana" dedi.



"KIZIMA MEZAR OLAN YERDE OTURMAK İSTEMİYORUM"

Yeni yapılan binada oturamayacağını kaydeden Güler Yılmaz, "Kesinlikle ben burada oturmayı düşünmüyorum. Çünkü ben evi dışarıdan dahi gördüğümde o an gözüme geliyor. Kızıma mezar oldu burası. Ama oğlum var oğlum taşınacak oraya. En azından evimizin sağlam yapılması tabii ki sevindirici bir olay. Temelinin nasıl atıldığını gördük. Keşke bunlar en başta olsaydı.

Binaların sağlam olmayışından göçük enkazları kaldırma süresi ertelendi. Belki benim yavrum kurtulmuş olacaktı şu anda. Onların yüzünden 5-6 saat engellendi çalışmalar. Kesinlikle cezalandırılmalarını istiyorum. Hayalleri vardı, iki ay sonra mezun olup hemşire olacaktı. Sözlüydü, nişanı olacaktı. Mesleğine başlayacaktı. Bunların hepsi yarım kaldı. Kızıma mezar olan yerde oturmak istemiyorum. Ben buraya dışarıdan geçerken de bakamıyorum" dedi.



Öte yandan, yıkılan binaların yerine yeni yapılan binalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi. Binaların yapımında sona gelindiği görüldü.