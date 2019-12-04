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’den kar yağışı ve için uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü, aralarında ’un da olduğu pek çok için ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Aralık ayına girmemiz ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşüş göstererek mevsim normallerine döndü. Hal böyleyken vatandaşlar tarafından da ‘Hava durumu nasıl olacak, kar ne zaman yağacak’ aratmalar yapılmaya başlandı. Özellikle sabah saatlerinde evden çıkan vatandaşlar herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak istemiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için yayınladığı raporda pek çok ilde kar yağışı beklendiğini belirtti. Haberimizin içerisinden İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin hava durumu raporlarını ve sıcaklık değerlerini gözlemleyebilir, gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 17:55
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve İstanbul için hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarısı geldi. Aralık ayına girmemiz ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda düşüşler gözlemleniyor. Hal böyleyken vatandaşlar 'Hava durumu nasıl olacak, kar ne zaman yağacak' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Özellikle de sabah erken saatlerde evden çıkan vatandaşlar herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak istemiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Kasım Perşembe günü ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden MGM tarafından yapılan son dakika hava durumu ve yağış uyarısını bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU VE KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

MGM tarafından yapılan hava durumu ve kar yağışı uyarılarını haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve İstanbul için hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat
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