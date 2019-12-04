Müge Anlı Celalettin Polat olayında son dakika gelişmesi! Stüdyoda iddialar havada uçuşurken öyle bir şey söylendi ki…

Müge Anlı'da bir süredir işlenen Celalettin Polat olayı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Olayın ayrıntıları gündeme damga vururken canlı yayından ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Bugünkü canlı yayına katılan Celalettin Polat'ın oğlunun çarpıcı açıklamaları izleyicinin ağzını açıkta bırakırken 11 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'a ne olduğu merak ediliyor. 11 yıl önce Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan 4 çocuk babası adamın kaybı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

MÜGE ANLI CELALETTİN POLAT OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

11 yıl önce kaybolan Celalettin Polat olayı hakkında Müge Anlı'nın programında yaşanan son dakika gelişmesi izleyici ekrana kilitledi. Konu ile ilgili ayrıntılar dehşete düşürürken izleyenler şoka uğradı.

İşte ayrıntılar…