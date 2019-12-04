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olayında gelişmesi! Stüdyoda iddialar havada uçuşurken öyle bir şey söylendi ki…

ekranlarının reytingleri alt üst eden programı 'da işlenen olayı gelişmeleri yakından takip ediliyor. 11 yıl önce Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan Celalettin Polat olayı araştırılırken 4 çocuk babası adamın kaybının üzerinde 11 yıl geçti. Ağabey'i Sebahattin Polat'a Ekim ayında gelen telefon ile olay bambaşka bir boyut kazanırken kimin nereden aradığı ise bilinmiyordu. Müge Anlı'nın bugünkü (4 Aralık Çarşamba 2019) canlı yayınına katılan Celalettin Polat'ın oğlu çarpıcı iddialarda bulurken konu ile ilgili gelen ayrıntıları ise kan dondurdu. Aynı zamanda bahçedeki iskeletin Celalettin Polat'a ait olduğu iddiası ise gündemi epey karıştırdı. İşte Müge Anlı Celalettin Polat olayı ile ilgili son dakika gelişmesi!

Giriş Tarihi: 4.12.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 15:34
Müge Anlı Celalettin Polat olayında son dakika gelişmesi! Stüdyoda iddialar havada uçuşurken öyle bir şey söylendi ki…

'da bir süredir işlenen olayı izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Olayın ayrıntıları gündeme damga vururken canlı yayından ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Bugünkü canlı yayına katılan Celalettin Polat'ın oğlunun çarpıcı açıklamaları izleyicinin ağzını açıkta bırakırken 11 yıl önce kaybolan Celalettin Polat'a ne olduğu merak ediliyor. 11 yıl önce Erzincan Çayırlı'daki köyünde kaybolan 4 çocuk babası adamın kaybı ile ilgili gelişmesi yaşandı.

MÜGE ANLI CELALETTİN POLAT OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

11 yıl önce kaybolan Celalettin Polat olayı hakkında Müge Anlı'nın programında yaşanan son dakika gelişmesi izleyici ekrana kilitledi. Konu ile ilgili ayrıntılar dehşete düşürürken izleyenler şoka uğradı.

İşte ayrıntılar…

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Müge Anlı Celalettin Polat olayında son dakika gelişmesi! Stüdyoda iddialar havada uçuşurken öyle bir şey söylendi ki…
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