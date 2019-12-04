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Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görevli Dr. S. (35), 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak, yaşamına son verdi. Akademik yaşamında birçok ödül alan Güneş Günay S.’nin ölümü üzüntü yarattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 18:03
Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Olay saat 15.00 sıralarında, Bartın Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay S., binanın 5'inci katından kendisi aşağıya bıraktı.

Öğrencilerin çığlıklarını duyan üniversitenin güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güneş Günay S.'nin öldüğünü tespit etti. Olayın ardından kampüste derslere ara verildi.

Güneş Günay S.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Akademik yaşamında birçok ödül alan Güneş Günay S.'nin ölümü üzüntü yarattı.

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Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı
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