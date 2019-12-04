Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak? 4 Aralık MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!

Sayısal Loto sonuçları hakkında araştırmalarını devam ettiren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen bir talihli büyük ikramiye tutarı olan 2.031.238,00 TL ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto 1275. hafta çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 181 kişi 4.489,60 TL, 4 bilen 7.805 kişi 78,10 TL ve son olarak 3 bilen 136.525 kişi 11,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Peki, 4 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak?

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 4 ARALIK BİLET SORGULA

Sayısal Loto çekilişi, Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilip açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz aşağıdaki ekrandan bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.