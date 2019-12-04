Son dakika: Gemide FETÖ mensuplarını gördükten sonra esrarengiz biçimde ortadan kaybolmuştu! Whatsapp konuşmaları...

Memleketi İskenderun olay Kadir Köroğlu, gemilerde elektrik teknikerliği görevinde bulunuyordu. 2017 yılının Haziran ayında "M/V Gündem Azra" adlı genel yük gemisinde çalışmaya başlayan Kadir Köroğlu esrarengiz biçimde ortadan kayboldu. Dayısına Whatsapptan mesajlar gönderen Köroğlu, gemide FETÖ kitaplarını açık açık okuyan kişiler olduğundan bahsetti.

BASKI GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

İzmit Körfezi çıkışlı yük taşıyan gemiyle ilk seferi için 10 Haziran'da yola çıkan Köroğlu, aynı gün dayısı Alican Polat'a şaşırtıcı mesajlar gönderdi. Köroğlu, gemide FETÖ kitaplarını açıkta okuyan kişiler olduğunu, kamarasına izinsiz girdiklerini ve baskı gördüğünü yazdı. Gemi Marmara Denizi'nde seyrettiği için ertesi gün ayrılmak istediğini kaptana bildirdiğini söyleyen Köroğlu, esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.