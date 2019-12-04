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Haberi: ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan af yasası ile ilgili talimat geldi…

, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeleri mahkûm ve yakınları tarafından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere birinci yargı paketi daha önce meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu gelişmenin üzerine ‘ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak’ sorusu merak konusu oluyordu. İkinci yargı paketi içerisinde çıkması beklenen af yasası ile ilgili çalışmalar devam ederken, 6 suça ceza indirimi yapılmaması gündeme geldi. Başkan Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün infaz düzenlemesine ilişkin sunumu dinledi ve kesin talimatlarda bulundu. Af yasası ile ilgili pek çok detayın belirtildiği sunumda Başkan Erdoğan, 6 suça kesinlikle indirim yapılmaması talimatı verdi. Öte yandan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması da Devlet Bahçeli’den geldi. Peki, ikinci yargı paketi ve ? Af yasası hangi suçları kapsayacak? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 5.12.2019 07:20
Son Dakika Haberi: Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan af yasası ile ilgili talimat geldi…

ile ilgili gelişmeleri on binlerce mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. İkinci yargı paketi içerisinde çıkması beklenen yasanın detayları yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Hürriyet'in haberine göre, Bakan Gül'ün 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

GENEL AF YASASI SON DURUM! AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ SUÇLARDA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?

Genel af yasası ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilir, hangi suçlara ceza indirimi gelecek? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan af yasası ile ilgili talimat geldi…
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