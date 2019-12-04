Son Dakika Haberi: Af yasası ve ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan af yasası ile ilgili talimat geldi…

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri on binlerce mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. İkinci yargı paketi içerisinde çıkması beklenen yasanın detayları yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Hürriyet'in haberine göre, Bakan Gül'ün 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? Hangi suçlara ceza indirimi gelecek? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

GENEL AF YASASI SON DURUM! AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ SUÇLARDA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?

Genel af yasası ile ilgili bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilir, hangi suçlara ceza indirimi gelecek? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…