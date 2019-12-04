Son dakika haberi: Balerin Ceren Özdemir cinayetinde bir işi gözaltına alındı! Güvenlik kameraları incelendi; zanlının kimliği...

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Antrenmandan sonra evine girmek için bina önüne gelen talihsiz kız kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin ihnarı sonrasında emniyet güçleri ve ambulans olay yerine geldi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Özdemir, apar topar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken, yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceren Özdemir yaşamını yitirdi.

Az önce ajanslar tarafından geçen son dakika bilgisine göre Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı! Saldırganın kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları ise sürüyor.

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