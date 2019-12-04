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haberi: Balerin cinayetinde bir işi gözaltına alındı! Güvenlik kameraları incelendi; zanlının kimliği...

A Haber'in aktardığı bilgisine göre 'da dün akşam evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybeden cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ardından bu kez tüm Türkiye, 20 yaşındaki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e ağlıyor. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra operasyona başladı. Zanlının kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in cenazesi bugün Kumanlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 10:17
Son dakika haberi: Balerin Ceren Özdemir cinayetinde bir işi gözaltına alındı! Güvenlik kameraları incelendi; zanlının kimliği...

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Antrenmandan sonra evine girmek için bina önüne gelen talihsiz kız kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin ihnarı sonrasında emniyet güçleri ve ambulans olay yerine geldi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Özdemir, apar topar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kaçarken, yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşamını yitirdi.

Az önce ajanslar tarafından geçen bilgisine göre Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı! Saldırganın kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları ise sürüyor.

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Son dakika haberi: Balerin Ceren Özdemir cinayetinde bir işi gözaltına alındı! Güvenlik kameraları incelendi; zanlının kimliği...
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