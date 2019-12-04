SON DAKİKA: Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı milyonları şoke etti! O iddialar sonrasında stüdyo buz kesti

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her bir detayı adeta kan donduran Celalettin Polat olayının üzerine gidilirken, canlı yayında birçok son dakika gelişmesine yer verildi. Dört çocuk babası Celalettin Polat, bundan 11 yıl önce Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan Cennet Pınar köyünde ortadan kayboldu. Polat'ın sırlar içeren kayboluşu gerek köyünde gerekse ailesi tarafından şaşkınlıkla karşılanırken; 30 Ekim 2019 tarihinde ağabey Sebahattin Polat'a gelen bir telefon olayın bütün seyrini değiştirdi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı kimlerin öldürdüğünü açıkladı. Söyledikleri ise bununla sınırlı kalmadı.

MÜGE ANLI'DAKİ 'TANDIRDA İSKELET' DETAYI ŞOKE ETTİ

Telefondaki şahsın ağabey Sebahattin Polat ile yaptığı konuşmanın detayları Müge Anlı'da aktarılırken; Sebahattin Polat'a söylemiş olduğu tandırdaki iskelet detayı ise programa adeta damga vurdu.

İşte, 3 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;