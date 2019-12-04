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Haberi: Öldürülen balerin Ceren’in annesinden son isteği yürek dağladı! ’in komşuları konuştu!

Ordu’da dün akşam evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Balerin ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. üncü sınıf öğrencisi olan Özdemir, antrenman sonrası evine gireceği esnada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan genç kız bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Talihsiz kızın annesinden son isteği yürekleri dağladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 12:47
Son Dakika Haberi: Öldürülen balerin Ceren’in annesinden son isteği yürek dağladı! Ceren Özdemir’in komşuları konuştu!

Türkiye'nin yas tuttuğu ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alarak ağır yaralanan talihsiz kız Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kazanamadı. Genç balerinin antrenmanın ardından annesinden son isteği yürekleri parçaladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON İSTEĞİ YÜREKLERİ DAĞLADI! CEREN ÖZDEMİR'İN KOMŞULARI KONUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Isparta'da yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ardından bu kez tüm Türkiye, 20 yaşındaki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e ağlıyor. Ceren Özdemir'in annesinden son isteği ise yürekleri dağladı.

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Son Dakika Haberi: Öldürülen balerin Ceren’in annesinden son isteği yürek dağladı! Ceren Özdemir’in komşuları konuştu!
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