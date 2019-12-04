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? 4 Aralık İSKİ programı!

Ülkemizde yaşanan su kesintileri hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını açıkladı. İSKİ suların neden kesileceğini ve hangi günler arasında olacağı saatleri de duyurdu. Vatandaşlar günlük işlerini halletmek için kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. Özellikle metropol şehir İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasındaki kesintiler merak ediliyor. Peki ? İşte, 4 Aralık İSKİ programı!

Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:12
Sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Aralık su kesintisi programını duyurdu. Özellikle Avrupa ve Anadolu Yakasında yaşanan kesintilerin hangi bölgelerde yaşanacağı merak konusu oldu. Sular kesindiğinde hepimiz paniğe kapılırız ve işlerimizi bir süreliğine askıya alırız. Haberimizde, 4 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-04 08:59:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-04 08:36:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-04 09:00:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
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