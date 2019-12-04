Sular ne zaman gelecek? 4 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına sebep oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Aralık su kesintisi programını duyurdu. Özellikle Avrupa ve Anadolu Yakasında yaşanan kesintilerin hangi bölgelerde yaşanacağı merak konusu oldu. Sular kesindiğinde hepimiz paniğe kapılırız ve işlerimizi bir süreliğine askıya alırız. Haberimizde, 4 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programına bakabilirsiniz.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zeytinlik Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-04 08:59:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-04 08:36:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-04 09:00:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.