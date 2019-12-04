Şule Çet davası için karar bekleniyor

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesi başladı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katılıyor. Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar, Berk Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmaları, ardından mahkeme heyetince hükmün açıklanması bekleniyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

KADINLAR, "ADALET" İÇİN TOPLANDI

Bu arada duruşma öncesi Ankara Adalet Sarayı önünde bir araya gelen çeşitli kadın platformu üyeleri, "Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Şule Çet için adalet arıyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ankara Kadın Platformu adına açıklama yapan Aysun Gençtanır, "Bugüne kadar beş duruşma görüldü. Bizler her duruşmada olduğu gibi bugün de adaletin sağlanması, kadın katliamlarının son bulması ve katledilen kadınların isyanı olmak için bir araya geldik. Bu davanın artık kapatılacak ve örtülecek bir tarafı kalmadı." dedi.

Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da öldürülen kadınların sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Toplumun buna duyarsız ve sessiz kalamayacağını belirten Damar, "Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.