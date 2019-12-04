Termal kameralı uçaklar ve helikopter devrede

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan, geçen pazar günü geldikleri Bursa Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları sürüyor. Araçlarını Jandarma Karakolu'nun 100 metre ilerisine park ettikten sonra, ailelerine WhatsApp'tan, Uludağ'ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz buraya gidiyoruz"' diyen amatör dağcılar, oteller bölgesinden 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru hareket etti. Ancak iki amatör dağcı, sis ve karanlıkta kayboldu. Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu bölgedeki arama çalışmalarına, jandarma ve AFAD'ın yanı sıra gönüllü kuruluşlar NAK, AKUT, İHH, BAKUT ve ANDA ekiplerinden oluşan 130 kişi katılıyor. Bu arada Jandarma tarafından Tunceli'den gönderilen kırsalda teröristleri tespit için kullanılan termal görüşlü kameraya sahip iki uçak ve bir adet sivil helikopter ile drone'lar da arama çalışmalarına havadan destek veriyor.Kayıp dağcıların şu ana kadar sadece ayak izlerine ulaşan ekipler aramalarını ayak izlerinin bulunduğu Göller Bölgesi'nde yakınlarında yoğunlaştırdı. Ayrıca, takviye ekiplerin yönlendirileceği kriz masası kuruldu. Bölgenin çeşitli noktalarına, telsizlerle sağlıklı iletişim için seyyar röleler mobil iletişim için de seyyar baz istasyonları kuruldu.