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Trafik magandalarının 'de caddeyi kapatıp drift yapması kamerada

Trafik magandaları, kesilen binlerce liralık cezalara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücü ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.12.2019 10:08

Bu sefer görüntüler Arnavutköy'den. 2 Aralık gecesi Bolluca Mahallesi'nde bulunan Abdullah Gül Caddesi ve Yıldırım Beyazıd Caddeleri'nin birleştiği kavşağı trafiğe kapatıp "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan magandalar, hem kendilerini hem de trafikte bulunan diğer sürücüleri tehlikeye attı. Drift yapan aracın şoför mahallindeki kapının açık bir şekilde drift yapılması ve drift esnasında cadde ortasındaki magandaların arkadaşlarının görüntüsü cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Hareket halindeki eski model otomobilden sarkan magandalar, otomobilleriyle drift yaparak her iki caddeyi trafiğe kapattı. Arnavutköy'ün en işlek caddelerinde araçtan sarkan gençler, otomobilleriyle drift yaparak yolu trafiğe kapattı. Bir süre drift yapan araçlar diğer araçların geçişine de izin vermedi. Trafikte sıkışan diğer araçlardan birindeki vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde drift yapılan araçlardan birinin aracının arkasına Türk bayrağı asarak, plakasının da kapatılması dikkat çekti.

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Trafik magandalarının Arnavutköy'de caddeyi kapatıp drift yapması kamerada
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