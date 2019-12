Uyuşturucu madde kullanıcılarından ölülere rahat yok

Diyarbakır'da 3 yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden Mesut Erdoğan, oğlunun mezarının bulunduğu Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığında uyuşturucu kullanıcılarının mezarlığı mesken edinmelerinden rahatsızlık duyduğunu belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Mesut Erdoğan oğlunu 3 yıl önce trafik kazasında kaybetti. Oğlunun acısını yaşayan Erdoğan ailesi, çocuğunun kabrine geldiklerinde yağışlı havalarda Kuranı Kerim ve Yasin okuduklarında yağışlardan korunmak için mezarın üstünü saçla kapattı. Mesut Erdoğan, ailesiyle kabir ziyareti yapmaya geldiklerinde oğullarının kabrinin bulunduğu alanda uyuşturucu kullanıcılarının mezarın etrafında battaniyeler yere attıklarını, uyuşturucu madde de kullandıkları malzemelerin, bıçakların olduğu ve mezarın mermerlerinin kırıldığı vaziyetle karşılaştı. Aile gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini belirtirken, yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi.



"Acımızı her gün daha da canlı canlı yaşamaya sebep oluyorlar"

Mesut Erdoğan, 3 yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybettiğini ifade ettiğini belirterek, "Evlat acısını Rabbim hiç kimseye göstermesin. Biz bu acıyla her gün mezarına gelip Kuranı Kerim okuyup, duamızı edip ayrılıyoruz. Ama bu son zamanlarda burada uyuşturucu kullanan şahısların mezarlıkları sonsuz bir şekilde mesken etmeleri yüzünden artık eşimiz, bayanlar ve çocuklarımızla gelemez duruma geldik. Mezarlıklarımıza gelip battaniyelerle, kırılmalar, zarar vermeleri bizi daha da ürpertip korkutuyor. Burada ayrıca bıçağın bulunması, kesici aletler, kovaların yapılması. Bunu bizzat buradaki yetkililere anlattığım halde, 'Güvenlik görevlilerinin olmadığı, ileride ihale usulü ile alınacaklarını, duvarların yükseltilmesiyle koruma altına alınacağı. Acil durumda gördüğümüz taktirde 155'i aramamız' gerektiğini beyan ediyorlar. Evet, bizim burada mezarlıkta 24 saat nöbet tutma şansımız yok. Bu olaylar gece biz gittikten sonra sabaha kadar yaşanıyor. Burada artık mezarlıklar eğlence merkezine dönmüş durumda. Biz bunun için yetkililerden önlemlerin alınmasını istiyoruz. Aile mezarlıkları içinde olsun, kapalı olan diğer mezarlıkların içinde olsun bunun genelinde büyük bir şikayet var. Buraya gerçekten uyuşturucu tacirlerinin tamamen yerleştiği göz önünde. Acımızı her gün daha da canlı canlı yaşamaya sebep oluyorlar. Burada mezar taşının kırılması ve burada kovaların, fulyaların, uyuşturucu malzemelerin bulunması bizi daha da kahrediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU