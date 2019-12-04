Yeni kimlik randevu nasıl alınır? Yeni kimlik değiştirme son tarih ne zaman, gerekli belgeler hangileri?

Nüfus Müdürlüklerinden temin edilen yeni kimlik başvuruları için son gün yaklaştı. Vatandaşlara zorunlu kılınan ve 2023 yılına geçmeden herkesin alması gereken bu kartlar için internet üzerinden istediğiniz herhangi bir Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapmanız yeterli oluyor. Peki vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelen yeni kimlik randevusu nasıl alınır? Yeni kimlik değiştirme son tarih ne zaman? İşte detaylar…

YENİ KİMLİK KARTINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınacak.

Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek.

On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek.

YENİ KİMLİK SÜRESİ NE KADAR?

Kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak.

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak.

KİMLİK YENİLEME NE ZAMAN SON?

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlar; "Alo 199" ve internette "e-kimlik" sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alabilecek.