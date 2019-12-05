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‘40 yıllık hatır’ atağı

Kültür ve Bakanlığı, önümüzdeki yıl ’nın Floransa ve ’nin Seul şehirlerinde Türk kahvesi ve sergisi açacak

BURAK ERDEM ÇELİK BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019
‘40 yıllık hatır’ atağı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, su ve inancın kenti olarak bilinen 2 bin yıllık Hierapolis Antik Kenti ile UNESCO kültürel miras listesinde bulunan Türk kahvesini tanıtmak için atağa geçecek. Önümüzdeki yıl İtalya'nın Floransa ve Güney Kore'nin Seul şehirlerinde Türk kahvesi ve Hierapolis sergisi açılacak. Söz konusu sergilerin açılmasının ardından tanıtım atağına Göbeklitepe, Nemrut Dağı, Troya ve Efes Antik kentiyle birlikte Mevlevi Sema töreninin de sergilerinin açılmasıyla devam edilmesi planlanıyor. Gelecek yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da devreye girmesiyle 180 milyon dolar bütçeyle tanıtım yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tanıtma Ajansı'nın devreye girmesiyle 2020'de tanıtım yapılan ülke sayısının 3'ten 18'e çıkaracaklarını söyledi.

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‘40 yıllık hatır’ atağı
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