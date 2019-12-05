5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları! En güzel ve anlamlı Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri burada!

Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü! Her yıl Aralık ayının ilk haftasına denk gelen bugünde yine en güzel mesajlar ve sözler araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca '' En güzel ve anlamlı Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözleri'' araştırılmaya başlandı. Eşinize, sevdiklerinize, yakın dostlarınıza göndermek isteyeceğiniz SMS, Whatsapp, Facebook mesajları haberimizde derlendi. Bugünü anlamlı kılan kadınlara, emekçilere, bizleri 9 ay boyunca karnında taşıyan ve sonsuza dek yaslayacak omzumuz olan annelerimize en güzel mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Haberimizde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözlerine erişebilirsiniz.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Dünya Kadın Hakları Günü 5 Aralık tarihinde kutlanıyor. Haberimizde, bu özel gün için hazırladığımız en güzel Dünya Kadın Hakları Günü mesajları ve sözlerine bakabilir, dilediğiniz mesajı yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarını okutmayan miIIetIer, yıkıImaya mahkûmdur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, erkeklerini hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun

KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.