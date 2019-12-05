“Adalet yerini bulsun istiyorum”

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Şişli'de üniversite öğrencisi İrem Uzer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olan ve kaçarken polisi ezen Sinan Hacıgüvelioğlu'nun 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan İrem Uzer, tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Okula gidemiyorum. Hala sağ tarafım ağrıyor. Ellerim, ayaklarım ve yüzüm uyuşuk. Dizimde yara var. Yazı yazamıyorum, görme kaybım da var. Şu anda evde bakılıyorum. Merdiven bile inip çıkamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu. Tanık olarak dinlenilen İrem'in okul arkadaşı Cansu Akfırat da olay anında yayalara yeşil ışık yandığını belirtti. İrem Uzer'in avukatı Hasan Sınar ise "Olay kaza değildir. Sanığın olası kastla hareket ettiği görülmektedir. Sanık olay günü alkollüdür" diyerek tutuklama kararı verilmesini istedi. Sanık Sinan Hacıgüvelioğlu için tutuklama talebinin reddine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.