Ahmet Emre Yıldır davasında son dakika haberi: Ahmet Emre Yıldır'ın cinsel istismara uğraması hakkında dava başladı!

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.



ÇANAKKALE'DE TUTUKLU BULUNUYOR

Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale'de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.



SANIK SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILACAK

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesi bugün saat 10.00'da başladı. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı.



MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYI İZLEMEYE KAPATTI

Duruşmaya Yıldır'ın annesi, babası, ablaları ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldı.



"BENİM KARDEŞİMİ HİÇBİR ŞEY GERİ GETİREMEZ"

Adliye önünde açıklamalarda bulunan Yıldır'ın ablası Derya Gür, "Göğsümün üzerinde şu anda biricik kardeşim Emre'nin künyesi var. Bu künye Emre'nin öldüğü gün de üzerindeydi. Ölmeden önceki son dakikalarında çıkarmış, odasında bulundu. Emre'nin aramızda olduğunu düşüyorum çünkü yanımızda olduğunu hissediyorum. Emre artık doğmayan güneşin doğmasını istiyor. Bırakın artık o çocuğun güneşi mezarında doğsun. Benim kardeşimi hiçbir şey geri getiremez ama Emre için artık güneş doğsun. O çocuk korktu ve korktuğu için konuşamadı. Ben adalet kapılarında sürünmek istemiyorum bizi üzüntümüzle acımızla bırakın. Bizler Emre'nin yasını yaşamak istiyoruz. 9 Aralık Emre'nin doğum günü ve mahkemeden çıkacak karar ile Emre'ye doğum günü hediyesi vermeyi diliyorum. Artık yeter duyun sesimizi" dedi.

"Mahkeme'den çıkacak karar ile Emre için bugün güneş doğacak" diyen ablası Nur Aslı Kaynar da adalete güvendiğini belirterek, çıkan karar ile Emre'ye doğum günü hediyesi vereceklerini ifade etti.



