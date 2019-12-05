Amok koşucusu nedir? Amok hastalığının belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Amok hastalığı yoğun olarak araştırılan konular arasına girmiş durumda. Bir çeşit cinnet hali olarak tanımlanan bu ilginç hastalık psikolojide ağır depresyon olarak tanımlanıyor. Aniden ortaya çıkan ve şiddet eğilimi gösteren bir ruh haline büründüğünden bu hastalığa sahip kişiler oldukça tehlikeli olabiliyor. Kültüre bağlı bir sendrom olarak kabul edilen bu hastalık ilk olarak ilkel kabilelerde görülmüştür. Amok koşusucu ya da hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık daha çok kişilerde mental olarak başlıyor, sonrasında ise saldırganlık boyutuna geliyor. Peki; amok hastalığı nedir? Amok hastalığının tedavisi var mıdır?

AMOK HASTALIĞI NEDİR?

Karşısına çıkan her canlıyı öldürme isteği olan bir çeşit cinnet hali olarak tanımlanan rahatsızlık, psikolojide ise ağır bir depresyondan sonra, aniden ortaya çıkan ve şiddet eğilimi gösteren disosiyatif bir ruh hâli olarak biliniyor.

18. yüzyılda Filipinler, Papua Yeni Gine ve Porto Riko'da bulunan ilkel kabilelerde görülen amok vakaları, coğrafi ve kültürel faktörlerin bir sonucu olarak kabul görmüşse de sonraki 2 yüzyıl boyunca amok oluşumları azaldı. Kabileler modernleşmeye başladığı için, şiddet içeren davranışlara yol açtığı düşünülen kültürel faktörler de ortadan kalktı.

AMOK NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Amok (gözü kara, hiddetle saldıran ve öldüren) Güneydoğu Asya bölgesinde ve bu bölge kültüründe "cinnet" hâlini ifade etmek için kullanılan bir tanımdır. Kavram, Filipinler'de ise "juramentado" kelimesiyle bilinir.

Cinnet hâli, sonuçlarını hesap edemeden şiddet kullanma durumudur. Psikolojide "amok", derin bir depresyon döneminin sonrasında ortaya çıkan şiddet ile sonuçlanan atakların görüldüğü disosiyatif bir ruh hâlidir.

"Amok" hâli, erkekler arasında daha yaygın gözlenmekte ve genellikle "bardağı taşıran son damla" niteliğindeki bir olayın ardından patlak verdiği gözlenmektedir. Cinnet hâlindeki kişi, kötülüğe uğradığına ya da uğrayacağına inanmaktadır.

Psikiyatride ender görülen kültüre özgü sendromlar arasında sayılan "amok" hâlinin, güneydoğu Asya bölgesine özgü olabileceği ve "kültüre özgü sendromlara" örnek gösterilebileceği de ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar ise günümüz toplumu ile "amok" ya da cinnet hâlinin tarihsel ilişkisi irdelenerek modern endüstri toplumunda da benzer bir tablonun görülebileceğini ileri sürmektedir.

Bu özel durum altında olan, ister silahla, ister bir araçla suç işleyen, toplu öldürme ya da yaralamalarda bulunan kişiler "amok koşucusu" tâbiriyle tarif edilmektedir.