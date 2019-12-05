Ankara'da bugün okullar tatil mi? Vali açıklama yaptı mı? Meteoroloji'den Ankara için hava durumu uyarısı geldi!

Aralık ayının başlarında olduğumuz bu tarihlerde birçok ilde kar yağışı etkisini gösterirken özellikle Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak sorusu binlerce öğrenci ve velinin merak konusu haline geldi. Kar yağışının ulaşımda yaşattığı problemlere önlem amaçlı olarak bu durumlarda eğitime bir süreliğine ara verilebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından başkentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Perşembe Ankara'da okullar tatil olacak mı?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Meteorolojinin yayınladığı tahmine göre dün geceden beri bir çok ilde etkili olan kar yağışı çarşamba günü etkisini artıracak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın daha da düşmesiyle birlikte etkili kar yağışı görülecek. Haberimizin devamından Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...