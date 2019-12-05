Antalya'da "büyü bozma" bahanesiyle dolandırıcılığa 2 yıl 6 ay hapis cezası

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özlem Ersoy, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki Songül Ay ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Ersoy, "büyü bozma" bahanesiyle kimseden altın veya para almadığını ileri sürdü.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Ersoy, "Daha önce bu suçtan birkaç sabıka kaydım var diye beni suçluyorlar. İki çocuğumla cezaevinde mağdur oldum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Müşteki Ay ise 2015'te kapısına gelen iki kadının para ve erzak istediğini, bunun üzerine mutfaktan erzak almaya gittiğinde kadınların evine girdiğini söyledi.

Kadınlardan birinin "Hayrın kabul olsun, altın veya paran varsa okuyalım evinin huzuru, bereketi artsın, çocukların ve eşinle mutlu olursun" gibi söylemlerde bulunması üzerine bir miktar altını kadınlara verdiğini belirten Ay, "Kadınlar altınları çocuğumun çorabının içine bıraktıklarını söylediler. Daha sonra koşarak kaçtılar." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özlem Ersoy'u "Dini inanç ve duyguların istismarı yoluyla dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kepez ilçesinde 5 Şubat 2015'te Songül Ay'ın ziynet eşyalarını "büyü bozma" bahanesiyle çaldıkları iddia edilen iki kadından Özlem Ersoy İstanbul'da yakalanmış, diğer zanlıya ise ulaşılamamıştı.