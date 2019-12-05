Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre Yıldır'ın davasından son dakika haberi: Emre'nin annesi duruşmada bayıldı

Çok küçük yaşlardan itibaren akrabası Vedat Turhan tarafından cinsel istismara maruz kalan ve buna katlanamayarak 23 yaşında hayatına son veren Emre Yıldır davası bugün görüldü. Sistematik bir cinsel istismarı ve bir gencin kendi canına kıymasını içeren davadan ise son dakika haberleri art arda geldi. Bilindiği gibi, Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası Vedat Turhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son vermişti. İntiharından 1 ay önce ailesine uğradığı sistematik istismardan bahseden ve 2002-2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Turhan isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Yıldır, 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlatmıştı.

Emre Yıldır'ın Vedat Turhan ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıkmıştı. Emre Yıldır'ın intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan Vedat Turhan 3 ay sonra görülen ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

EMRE YILDIR DAVASINDAN SON DAKİKA HABERİ

Sanık Vedat Turhan, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya ayrıca Emre Yıldır'ın anne ve babası ile 2 ablasının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı.