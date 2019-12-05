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Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor

'da düğün salonlarına dadanan sahte garson, düğün sahiplerini bahşiş toplayarak dolandırıyor. Birçok düğün salonuna girerek aynı yöntemi uygulayan sahte garsonun, gelinin babasından 250 TL aldığı anlar kamerada.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:41
Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki düğün salonlarına dadanan sahte garson, hem düğün salonu işletmecilerini hem de düğün sahiplerini dolandırıyor. Düğün salonlarına garson gibi giyinerek giren dolandırıcı, düğün sahiplerinden ve yakınlarından bahşiş adı altında para topluyor. Farklı adreslerde, düğün sahiplerinden bu şekilde yüzlerce lira toplayan şahıs, aynı zamanda düğün salonu işletmecilerini de zor durumda bırakıyor. Şahsın aynı yöntemle çok sayıda düğün salonuna giderek bahşiş topladığı öğrenildi.

AİLELERDEN YÜKLÜ BAHŞİŞ ALIYORLAR

Sahte garsonun gelinin babasından bahşiş aldığı anlar düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde "garsonum" diyerek gelinin babasını dışarı çıkaran şahıs, babadan 250 TL bahşiş alıyor.

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Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor
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